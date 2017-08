"Anfiteatro, i turisti ammirano prima la discarica poi il monumento" - FOTO

"L'Anfiteatro romano non possono e non devono essere ricordati dai turisti per gli incivili che da tempo sono oramai abituati a gettare ogni tipo di rifiuto" e' il commento di Salvatore Deidda, portavoce regionale di Fratelli d'Italia-An. "Tricicli, bottiglie di Plastica, lattine, residui di cemento, legno e vetro. Tutto intorno al perimetro dell'Anfiteatro romano e purtroppo sotto gli occhi dei turisti. Lasciando per un attimo perdere l'assenza di un progetto di utilizzo dell'Anfiteatro e una mancanza di informazioni sull'importanza di Cagliari durante l'Impero Romano, perché non si sorveglia e non si pulisce?" Conclude Deidda.