Cagliari, tenta il furto di un'auto in via Porcell: in manette

Ha spaccato il finestrino di un'auto parcheggiata in via Porcell e dopo essere entrato ha cercato di accenderla per rubarla. Un 41enne algerino con numerosi precedenti penali per furto e droga č stato arrestato nella notte dalla polizia municipale. Gli agenti, intervenuti intorno all'una di notte dopo essere stati allertati da una segnalazione, hanno colto l'uomo in flagrante. Il veicolo č stato restituito alla proprietaria, una donna di Quartucciu.