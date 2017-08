Via Roma pedonale, incontro pubblico a Cagliari

Legambiente organizza per domani, venerdė 1 settembre, un dibattito pubblico sulla pedonalizzazione di via Roma.







La pedonalizzazione sperimentale, iniziata lo scorso 11 agosto sarà attiva tutti i giorni sino al prossimo 17 settembre, è stata avviata dal Comune per studiarequella che si intende promuovere in futuro quale misura permanente. L'obiettivo è quello di recuperare un importante spazio urbano della città ad alta vocazione sociale, turistica, e commerciale. "La chiusura temporanea al traffico della via Roma ci vede coinvolti nel dibattito che anima la città - scrive l'associazione ambientalista in una nota -. Come Legambiente ci sentiamo impegnati a sostenere l’esperimento ed è per questa ragione che il Circolo di Cagliari promuove l'incontro".

L’appuntamento è fissato alle 18 nei giardini della Darsena – inizio Via Roma da Piazza Amendola - per percorrere la carreggiata pedonalizzata e raggiungere la Stazione Marittima nel Molo Sanità, nella quale si svolgerà alle ore 19 il dibattito.

Coordina Carla Varese, presidente del Circolo Legambiente Cagliari

Intervengono: Luisanna Marras, Assessore alla mobilità Comune di Cagliari e vicesindaco, Italo Meloni ed Emanuela Abis docenti universitari, Fabrizio Marcello delegato ai trasporti per la Città metropolitana, Vincenzo Tiana, Presidente Comitato Scientifico Legambiente,

E’ stato invitato Massimo Deiana Presidente della Autorità Portuale. Sono invitati tutti i cittadini ed associazioni interessati ad animare il laboratorio con le loro idee.