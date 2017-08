Mancata precedenza, in due finiscono all'ospedale

Incidente stradale nella tarda serata di oggi in via Is Guadazzonis. Una Opel Corsa guidata da un 61enne di Cagliari, percorreva la via is Guadazzonis diretto verso via Fracastoro. Nello svoltare a sinistra non avrebbe dato la precedenza a destra alla moto Gilera gp800 condotta da un 29enne di Cagliari, che proveniente da via dei Colombi si dirigeva in via dei Conversi. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati dalle autoambulanze all'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.