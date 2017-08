Cagliari, investe un pedone e fugge

Incidente stradale in tarda sera nel viale Diaz dove uno scooter Aprilia Scarabeo ha investito un pedone, un uomo 61enne di Cagliari, che attraversava la strada fuori dalle strisce nel tratto tra la scalinata di Bonaria e piazza dei Centomila. Dopo l'urto il conducente dello scooter č caduto e poi č fuggito. Il pedone č stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia municipale.