Reddito di inclusione a Cagliari, l'esercito dei duemila: online le graduatorie finali

Sono state 2226 le domande per usufruire del reddito di cittadinanza (Reis) accolte dal Comune di Cagliari. Gli elenchi sono suddivisi per ordine di priorità, come stabilito dalle linee guida regionali.







Sono in pubblicazione nel sito del Comune le graduatorie definitive per l'accesso ai benefici previsti dal “Reddito di Inclusione Sociale – REIS Anno 2017”, linea di intervento per il contrasto alla povertà istituito dalla Regione Sardegna con la legge n. 18 del 2 agosto 2016.

Per rispetto della riservatezza, ciascun utente è identificato esclusivamente con il numero di protocollo della domanda, indicato nella ricevuta fornita dal Comune al momento della presentazione della domanda.