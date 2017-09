Cagliari, per la Sardegna Arena arriva il via libera del Comune

L'ultimo ostacolo dovrebbe essere superato. Il Comune di Cagliari questa mattina ha dato il via libera alla Sardegna Arena, il nuovo stadio provvisorio che ospiterÓ i rossobl¨ in questa stagione.







L'ok definitivo arriva dal servizio Suape del Comune di Cagliari e in particolare riguarda l'accoglimento dell'istanza per l'intervento edilizio della Sardegna Arena. Nel documento ufficiale degli uffici sono presenti tutti i pareri dei vari enti coinvolti nella procedura di approvazione. Che ora è ufficiale: lo stadio da 16mila 233 posti è pronto per ospitare Cagliari - Crotone il prossimo 10 settembre.