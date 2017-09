Controlli al sottosuolo nel rione dei crolli a Cagliari. Lunedì senso unico in viale Merello

Senso unico alternato in viale Merello. Lunedì 4 settembre in viale Merello, corsia lato destro a scendere, nel tratto compreso tra la piazza d'Armi e la via Is Maglias, in prossimità dell'ingresso alla Facoltà di Ingegneria, la viabilità sarà regolata a senso unico alternato per consentire le verifiche dello stato del sottofondo. Le verifiche si rendono necessarie a seguito della formazione di un cedimento del manto stradale. La zona, in particolare il quartiere dietro piazza d'Armi, in passato è stata oggetto di crolli.