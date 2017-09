Contatto costante tra future mamme e medici. A La Maddalena c'è il "numero rosa"

LA MADDALENA (OT) - A La Maddalena un "numero rosa" per mettere in contatto le donne in gravidanza con gli specialisti. La Ats–Assl Olbia mette a disposizione delle donne di La Maddalena un numero di telefono al quale rivolgersi in ogni momento della gravidanza. Un "numero rosa" che metterà in contatto le donne con gli specialisti dell'ospedale di La Maddalena nell'arco della giornata. Un numero al quale rivolgersi per delle semplici domande, o anche per ottenere delle risposte a dubbi, paure, perplessita'.

Il "percorso nascita" previsto al "Paolo Merlo" prevede in potenziamento dell'attività ambulatoriale rivolto alle donne, sia per le gravidanze fisiologiche che per quelle a rischio, e l'attivazione di un "numero rosa" che accompagnerà le donne in ogni fase della gravidanza. Componendo il numero +39.366.6032148, è questo il "numero rosa", le donne di La Maddalena potranno mettersi in contatto con uno specialista in grado di rispondere a qualsiasi dubbio.