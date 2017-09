Anziano travolto e ucciso da un pullman. Tragedia della strada a Cagliari

Sangue nella periferia cittadina, in via Maglias. La vittima č un 71enne, centrato, mentre stava attraversando la strada, dal bus del Ctm guidato da un 44enne. Lo scontro č stato violentissimo, inutile la corsa disperata all'ospedale Brotzu.







CAGLIARI - Tragedia in via Maglias, nella periferia cagliaritana. Un uomo di 71 anni ha attraversato la strada proprio mentre stava arrivando il pullman del Ctm, regolarmente in viaggio nella corsia dedicata e diretto verso il viale Merello. L'impatto è stato molto violento, il pedone è andato a sbattere contro il parabrezza del bus. La situazione è da subito apparsa grave: sul posto è arrivata un'ambulanza a sirene spiegate, e l'anziano è stato trasportato all'ospedale Brotzu.

In azione anche la polizia Municipale, per compiere tutti i rilievi di legge. Arrivato all'ospedale in codice rosso, il cuore del 71enne ha smesso di battere dopo pochi minuti.