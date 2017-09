Manovre militari e missili, la risposta di Seoul a Kim. L'Onu riunisce il Consiglio di sicurezza

Manovre militari con missili balistici in risposta al test nucleare nordcoreano. La Corea del Sud "mostra i muscoli" a Kim simulando in un'esercitazione con munizioni reali un attacco sul poligono di tiro nucleare nordcoreano, colpendo "obbiettivi scelti nel Mar del Giappone". A riferirlo è l'agenzia ufficiale sudcoreana Yonhap. "Le manovre sono state compiute in risposta al sesto test nucleare del Nord e hanno implicato il missile balistico sudcoreano Hyunmoo oltre ai caccia F-15K", ha scritto Yonhap citando lo stato maggiore interforze sudcoreano. Gli obbiettivi erano a una distanza equivalente a quella del poligono di tiro nucleare nordcoreano di Punggye-ri, nel Nord-Est del Paese.

A contorno, riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu. A quanto fa sapere in una nota la missione americana alle Nazioni Unite, la sessione è stata convocata per lunedì 4 settembre, alle 10 ora locale. A chiedere la riunione d'urgenza Stati Uniti e Giappone, che chiedono di "esercitare la massima pressione" sulla Corea del Nord, insieme a Francia, Regno Unito e Corea del Sud. Tokyo e Washington vogliono discutere nuove sanzioni potenziali contro Pyongyang, ha detto il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono senza specificare quali tipi di misure sono previste.

ADNKRONOS