Medicina, a Cagliari candidati con il "bisturi" tra i denti. In 1500 per 190 posti

CAGLIARI - Confermata la grande partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, che comincia il 5 settembre prossimo, alle 11 negli spazi della Cittadella Universitaria di Monserrato: sono 1487 gli iscritti alla prova e 23 le aule impegnate, mentre sono 183 i posti disponibili a Cagliari in Medicina e Chirurgia per candidati italiani, comunitari e non, 5 riservati a candidati non comunitari residenti all'estero e 2 agli studenti cinesi del progetto Marco Polo.

I candidati devono presentarsi 90 minuti prima dell'inizio della prova nell'aula assegnata, specificata nella domanda d'iscrizione, muniti di documento d'identità. La prova, predisposta dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consiste in 60 quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, da risolvere in 100 minuti. Per la graduatoria finale, con i vincitori e gli esclusi, bisogna attendere quasi un mese: pubblicazione in calendario il 3 ottobre prossimo. Il 13 settembre prossimo è invece il turno dei 2300 iscritti ai test di accesso ai corsi di laurea delle cosiddette professioni sanitarie, che si svolgono negli stessi spazi della Cittadella Universitaria di Monserrato.