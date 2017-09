Cinema italiano in lutto, addio a Gastone Moschin. Muore a 88 anni uno dei volti storici di "Amici Miei"

Nato in Veneto nel 1929, si spegne a Terni uno tra gli attori italiani più famosi del '900. Non solo il film di Mario Monicelli, anche fiction. Su tutte, quella che l'ha consacrato come "nonno", Sei forte maestro, nel 2000.







Muore all'età di 88 anni nell'ospedale Santa Maria di Terni l'attore Gastone Moschin. Nato come attore di teatro, diventa celebre per la sua interpretazione dell'architetto Melandri in ''Amici Miei'', il film diretto da Mario Monicelli poi diventato una saga. Una pellicola che rende l'artista veneto famoso in tutta Italia e non solo. Altri film dove Moschin è tra i protagonisti sono "Com'è Dura L'Avventura" nel 1987, "Donne Con Le Gonne" cinque anni più tardi e "I Magi Randagi" nel 1996. Senza scordare "Il Padrino" nel 1975, dove ha il ruolo di Don Fanucci. Risultato: 3 Oscar e 5 Golden Globe.

Numerosi anche i passaggi televisivi. Su tutti, impossibile non citare la sit-com "Sei forte maestro", andata in onda su Canale 5 (Mediaset) tra il 2000 e il 2001. Moschin recita il ruolo di "nonno" all'interno di un cast che vede attori del calibro di Valeria Fabrizi, Francesca Rettondini e Emilio Solfrizzi.