Nuove tubature nel Corso, possibile stop all'erogazione dell'acqua fino alle 17

Oggi, martedì 5 settembre, le squadre di Abbanoa attiveranno la nuova rete idrica realizzata lungo il Corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra via Sassari e via Portoscalas. L’intervento rientra nell’ambito del “Progetto Cagliari” portato avanti in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ottica di una riqualificazione urbana che prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali con la totale sostituzione dei sottoservizi presenti. Nel dettaglio Abbanoa sta curando la sostituzione delle reti idriche e delle apparecchiature di sezionamento lungo i tratti oggetto di intervento come già avvenuto nel primo tratto del Corso e nelle vie Sassari, Manno e Garibaldi.

Saranno attivate le nuove condotte del diametro di 200 millimetri realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. L’intervento comporterà la chiusura dell’erogazione idrica dalle 8.30 alle 17 anche nelle vie Mameli, Caprera e Maddalena che sono collegate alla stessa condotta. Alla ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. E’ garantita la presenza costante del personale Abbanoa in cantiere al fine di ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile a lavori conclusi.