Cagliari, continuano i roghi nel campo rom. Fumo nella notte a Mulinu Becciu

Nonostante lo sgombero del campo nomadi sorto abusivamente lungo la Ss 554 all'ingresso di Cagliari i roghi continuano. E' successo nella notte tra lunedì e martedì. A denunciare l'accaduto gli abitanti della zona riuniti in un comitato: "Come previsto i roghi non sono finiti ma continuano più forti di prima. Chiediamo ancora una volta alle istituzioni di non abbassare la guardia e risolvere in maniera definitiva questa piaga".