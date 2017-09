In Sardegna il boss della ‘ndrangheta? Morabito dalla cattura in Uruguay al carcere di Sassari

Rocco Morabito trasferito in Sardegna. Il boss della ‘ndrangheta catturato in Uruguay, dopo una latitanza che durava 23 anni, secondo indiscrezioni potrebbe scontare la sua pena nel carcere di Sassari.







Morabito nei giorni scorsi è stato catturato dalle autorità di polizia uruguagie in un hotel di Punta del Este, località turistica a 140 chilometri dalla capitale Montevideo. Latitante da 23 anni era ricercato in vari paesi del Sud America dove aveva interessi. Dalla villa in cui abitava sono state sequestrate dodici carte di credito, assegni, denaro contante, 13 telefonini, armi, una Mercedes.

Il criminale, inserito nell'elenco dei cinque criminali più pericolosi d'Italia, dovrà scontare un cumulo pena di 30 anni di reclusione per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga.