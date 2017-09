Cagliari, turista mette in fuga scippatore. Dovrà lasciare l'Italia

Scippo in pieno giorno in via Roma a Cagliari. In tarda mattinata una turista che passeggiava sotto i portici è stata avvicinata da un cittadino di nazionalità algerina, R.O di 22 anni, che, con fare disinvolto, le ha sfilato dalla borsetta il borsellino.

Accortasi della manovra, la turista si è messa ad urlare mettendo in fuga l'uomo e riuscendo a recuperare il portafoglio.

Nelle vicinanze si trovava una pattuglia della Polizia Municipale che è riuscita a bloccare l'algerino. Quest'ultimo è stato denunciato e in esecuzione di un decreto di espulsione della questura di Cagliari, precedente, dovrà lasciare il territorio italiano.