Quartu, fogne irregolari: ennesima chiusura per il mercato civico

QUARTU - Il mercato civico dovrà osservare un breve periodo di chiusura per risolvere definitivamente i problemi che interessano la struttura da trent’anni. Si tratta di un passaggio ormai inevitabile che tuttavia consentirà di risolvere definitivamente la questione e rientrare quindi nella norma.

Nei mesi scorsi il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, nell’ambito di un’operazione portata avanti con controlli a tappeto in tutti i mercati, aveva chiesto la documentazione relativa alla struttura di piazza Dessì. Dalle verifiche è poi emersa l’inidoneità del sistema di gestione degli scarichi, perché manca l’allaccio e le acque reflue vengono considerate assimilabili come industriali e non domestiche.

Il dirigente del Settore Attività Produttive ha quindi deciso di chiudere il mercato civico di piazza Dessì, a far data da venerdì 8 settembre, con un’ordinanza dirigenziale, con conseguente interdizione dell’attività di commercio svolta all’interno dagli operatori economici aderenti al Consorzio, per poter procedere con i lavori di adeguamento del depuratore presente nella struttura commerciale.