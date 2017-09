Irma punta verso la Florida. Evacuata Miami Beach: l'attesa tra scenari spettrali - LE FOTO

Il sud dello stato americano è il prossimo "obbiettivo" del ciclone. Dopo la distruzione e le vittime nelle isole, l'allarme è massimo. Allestiti dei rifugi per chi non si può riparare presso parenti o amici.







Irma si avvicina alla Florida. Dopo l'evacuazione di alcune delle aree costiere della contea di Miami Dade, anche il sindaco di Miami Beach ha ordinato a partire dalle 12 di giovedì 7 settembre (ora locale) l'evacuazione della zona. Per quanti non sono in grado di mettersi al riparo presso parenti o amici sono stati allestiti dei rifugi. Il sud della Florida, secondo le previsioni meteo, rischia di essere attraversato o colpito direttamente dalla furia dell'uragano che ha già devastato Barbuda, St. Martin e sfiorato Porto Rico.