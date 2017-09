Scontro auto-pullman a Cagliari, ad avere la peggio è un passeggero. Ferito e trasportato all'ospedale

Incidente all'incrocio tra viale Bonaria e via Sonnino. Il bus del Ctm guidato da un 52enne entra in contatto con la Smart guidata da un 65enne. Un 66enne, a bordo del pullman, ricoverato in codice giallo al Santissima Trinità.







CAGLIARI - Incidente stradale nel viale Bonaria all'incrocio con la via Sonnino. Un bus guidato da un 52enne cagliaritano proveniente da viale Bonaria, arrivato all'incrocio con via Sonnino, si è scontrato con una Smart, in arrivo da via Sonnino e diretta in viale Diaz, condotta da un 65enne di Cagliari. Nell'impattoè rimasto ferito un 66enne cagliaritano, passeggero del bus.

I soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti, sono stati fondamentali: l'anziano è stato caricato a bordo di un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Trinità in codice giallo. Rilievi della polizia Municipale, anche per cercare di capire di chi sia la responsabilità principale dello schianto.