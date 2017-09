Doppio scacco della polizia. Topo d'auto e spacciatore 19enne in manette a Cagliari

Un 19enne viene bloccato mentre cerca di forzare le porte di alcune automobili parcheggiate in via Mameli. In casa, dentro un borsone, 1 chilo e mezzo di marijuana. Scattano le manette.







CAGLIARI - Gli agenti della squadra volante, grazie all’attiva collaborazione dei cittadini, hanno arrestato M.G., 19enne, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e furto aggravato su auto. I poliziotti, dopo una segnalazione, sono arrivati in via Mameli, notando il giovane mentre stava guardando degli scooter parcheggiati. Bloccato e identificato, è stato trovato in possesso di quattro mazzi di chiavi di cui il giovane non forniva nessuna spiegazione circa il possesso.

Gli Agenti, coadiuvati da altri operatori, hanno effettuato un accurato controllo lungo tutta la via Mameli e le vie limitrofe dove hanno accertato che era stato divelto un bauletto di uno scooter e il contenuto gettato a terra, ma poco distante, dinnanzi ad un cantiere edile, un furgone presentava lo sportello posterie aperto. Da un controllo più accurato, dopo aver rintracciato il proprietario, è emerso che i quattro mazzi di chiavi erano stati asportati dal vano portaoggetti e che risultavano essere le chiavi dei cantieri dove si stavano svolgendo dei lavori. Gli Agenti, successivamente hanno effettuato anche la perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza del ragazzo dove è stato rinvenuto un quantitativo di stupefacente tipo marijuana pari a kg 1,492 occultati all’interno di un borsone più cinque grinder trita erba di dimensioni diverse. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il topo d'auto e spacciatore è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e furto aggravato su auto e al termine delle formalità di rito è stato condotto presso l’A.G. per il processo con rito per direttissima che ha comminato la pena di 2 anni e 5 mesi con l’affidamento in prova.