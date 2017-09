Addio estate, l'autunno irrompe sulla Sardegna. Forti temporali e temperature in picchiata

CAGLIARI - L'autunno arriva, in leggero anticipo, su tutta l'Isola. Un antipasto di "brutta stagione", tra piogge anche forti, vento e temperature in calo. L'estate saluta e molla gli ormeggi nel secondo weekend del mese di settembre, lasciando spazio al maltempo. Dalla serata di sabato 10 fino alle prime ore di lunedì 11 nuvole e temporali un pò ovunque.

Dal Cagliaritano all'intero Campidano, dal Sulcis fino alle aree di Nuoro e Sassari. È un ribaltone in piena regola, con l'arrivo di un vortice di bassa pressione che manda in soffitta, almeno per i prossimi giorni, creme solari e ombrelloni, per lasciare spazio a giacche e ombrelli. Poi, il nuovo cambio del meteo, ma le temperature alte sono destinate a rimanere uno tra i principali ricordi di un'estate, tra le più torride degli ultimi decenni, ormai al capolinea.