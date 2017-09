Non solo pioggia, anche grandine e forte vento. Allerta meteo di 24 ore su tutta l'Isola

CAGLIARI - Prima allerta meteo nel "quasi autunno" della Sardegna. Ventiquatto ore di allarme, con un ribaltone del meteo in piena regola. Temporali, grandine e raffiche di vento anche molto forti per tutta la seconda domenica di settembre e fino alle prime ore di lunedì 11. La Protezione Civile mette in guardia, il bollettino è già stato inoltrato a tutti i sindaci sardi, in modo che possano "rinforzare" l'avviso verso tutta la popolazione. Ed ecco, nel dettaglio, le previsioni del tempo di quello che è un addio, dopo mesi di calura, afa e siccità, del caldo e sole estivo.