Cagliari, in cimitero arriva il totem elettronico per non perdersi tra le tombe

CAGLIARI - Ogni anno 180 mila persone si recano al cimitero di San Michele per commemorare i propri cari ma in 18mila non sanno dove si trovano esattamente le salme. Per questo il Comune ha introdotto un nuovo servizio, attraverso un totem telematico installato all'ingresso del cimitero sarà possibile ottenere le informazioni del defunto e l'esatta ubicazione.

Come funziona. Il servizio è presente anche negli altri due cimiteri cittadini di Pirri e Bonaria. L'interessato inserendo nome e cognome del defunto nella schermata del computer saprà esattamente dove andare. E' tutto online tant'è che si potrà fare la stessa cosa semplicemente accedendo al sito Cimiteri Cagliari anche attraverso smartphone o dal computer di casa. Per l'assessore agli Affari Generali, Danilo Fadda, la novità è dettata dalle esigenze degli stessi cittadini: "Sono 180mila le persone che ogni anno vengono a San Michele, il 10 per cento arriva senza conoscere l'esatta ubicazione della tomba che cerca in un totale di 65mila. L'utilizzo del totem risolve il problema in modo semplice, basta digitare il nome del defunto per avere le informazioni. Un servizio utile - conclude - costato seimila euro". Soddisfatto anche il presidente della Municipalità di Pirri Paolo Secci: "Questa del totem è una soluzione che per la gente è il massimo. Permette alle persone di orientarsi senza dover chiedere informazioni".

Nel cimitero di San Michele inoltre è stata completamente rivista la toponomastica interna. Settantuno nuove targhe renderanno più semplice l'orientamento all'interno della struttura.