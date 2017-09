Cagliari, una cucina interna nelle scuole di via Stoccolma

I locali che ospitavano la biblioteca nel complesso scolastico di via Stoccolma ospiteranno la cucina per i pasti degli alunni della scuola media Regina Elena e degli alunni della scuola primaria adiacente: la mensa in funzione, infatti, serve attualmente cibi preparati all'esterno della struttura.

Prosegue così il lavoro dell'assessorato alla Pubblica Istruzione per dotare tutti gli istituti scolastici di una cucina interna per aumentare l'appetibilità dei pasti serviti: al momento il 70% delle scuole ne è dotato. Gli interventi nella struttura di via Stoccolma non interferiranno con lo svolgimento delle lezioni.

In questa prima settimana del nuovo servizio, il Bibliobus stazionerà nel cortile della scuola anche giovedì 14, per dare notizie e informazioni agli utenti sulle nuove modalità di utilizzo. A partire dal 19 settembre, invece, la postazione bibliotecaria mobile sarà presente in via Stoccolma, con affaccio su piazza Islanda, ogni martedì pomeriggio.