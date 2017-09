Professioni sanitarie, alla Cittadella di Monserrato attesi 2200 studenti

Comincerà mercoledì 13 settembre alle 11 nelle aule della Cittadella universitaria di Monserrato il test di accesso ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina cosiddetti delle professioni sanitarie.

Sono 2262 i candidati che dovranno presentarsi 90 minuti prima dell'inizio della prova (dunque alle 9.30) in una delle 29 aule del complesso monserratino dell'Ateneo cagliaritano. La distribuzione dei candidati – con l'indicazione delle aule – è pubblicata sul sito web della Facoltà di Medicina e chirurgia, e ciascun candidato può fin d'ora verificare sulla propria pagina personale l'indicazione dell'aula in cui presentarsi.

La durata della prova – uguale per tutti i corsi - è di 100 minuti. Ciascun candidato poteva optare per più corsi di laurea. Dall'indicazione delle cosiddette "prime scelte" da parte degli aspiranti emergono i corsi più gettonati: spicca "infermieristica" con 620 domande per i 118 posti di Cagliari e 141 per i 30 della sede di Nuoro, segue "Fisioterapia" con 562 domande per 28 posti, "Logopedia" (314 candidati per 23 posti), "Tecniche di radiologia medica" con 222 domande per 16 posti, "Ostetricia" (191 domande, 19 posti), "Igiene dentale" (83 domande, 21 posti), "Educazione professionale" (53 domande, 25 posti).

Chiudono con 38 domande a testa i corsi di laurea in "Assistenza sanitaria" (30 posti disponibili) e in "Tecniche della prevenzione" (20 posti).