Carbonia, la droga dentro un baule: arrestati marito e moglie

Nella giornata di ieri gli agenti della polizia di Carbonia hanno tratto in arresto due coniugi 50enni di Carbonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è scattata nel corso della mattinata quando gli agenti, avendo fondato motivo di ritenere che i coniugi C.F. e M.L. entrambi 50enni, svolgessero attività di spaccio, hanno perquisito una loro proprietà in località Is Lampis dove all’interno di un baule in legno sono stati rinvenuti tre vasetti di vetro contenti 33 cubetti di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di 810 grammi circa.