Lavori urgenti alla Cittadella, chiusa la mostra “Tessuti colorati e ricamati di Sardegna”

Per consentire un intervento tecnico e l’esecuzione dei lavori di massima urgenza necessari per mettere in sicurezza lo Spazio San Pancrazio, in Cittadella dei Musei, piazza Arsenale, a Cagliari, il Polo Museale della Sardegna comunica che la mostra “Tessuti colorati e ricamati di Sardegna” resterà chiusa al pubblico dal 13 al 21 settembre 2017. L’esposizione dei preziosi tessuti verrà riaperta regolarmente il 22 settembre 2017, con i consueti orari, dalle 9.00 alle 13.00.