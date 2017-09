Tamponamento nella notte sull'Asse Mediano. Due donne all'ospedale

Incidente stradale in tarda serata mercoledì nell'Asse Mediano. Una Yaris guidata da un 58enne cagliaritano percorreva la strada diretto verso il Poetto. All'altezza del cavalcavia tra via Peretti e via Stamira ha perso il controllo a causa di un rallentamento del traffico e ha tamponato una Yaris condotta da una 22enne di Quartu. Quest'ultima conducente e la passeggera sono state soccorseda un'ambulanza del 118 e trasportate al Pronto Soccorso. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.