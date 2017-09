Ubriaco ferisce la moglie con un bastone: per lei mandibola rotta

Notte di tensione tra martedì e mercoledì in un'abitazione di Sant'Andrea Frius in località Sa Fogaia. Intorno alla mezzanotte è scoppiata una lite tra marito e moglie. Il primo, P.L pensionato 64enne, in stato di ebbrezza alcolica, ha colpito la moglie con un bastone. Quest'ultima è rimasta ferita: presso la Guardia Medica di Senorbì le è stata riscontrata una sospetta frattura alla mandibola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Suelli, dalle indagini è emerso che i maltrattamenti nei confronti della donna sarebbero iniziati circa un anno fa. L'uomo è stato arrestato.