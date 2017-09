Domus romana nel Corso a Cagliari, commercianti stufi: "Lavori paralizzati"

CAGLIARI - Quando nel 2015, durante i lavori per le nuove fognature dal sottosuolo del Corso Vittorio Emanuele II, saltarono fuori gli antichi resti di una domus romana fu una bella notizia. Sicuramente non inaspettata dato che la città dei giorni nostri sorge su quello che fu un'insediamento romano. I timori tuttavia non mancarono, chi temeva una chiusura della strada per lungo tempo non si è sbagliato. A due anni di distanza infatti, davanti al nuovo manto stradale in pietra che ha sostituito l'asfalto, all'incrocio con via Sassari c'è ancora un cantiere chiuso.

"Ci troviamo di fronte a un 'monumento' formato da palizzate in legno, completamente storte, che dovrebbe proteggere i resti di un alloggio di epoca romana, che tutto fa tranne che richiamare turisti". Così la Confesercenti provinciale che si esprime tramite il suo presidente Davide Marcello: "La situazione è drammatica e paradossale allo stesso tempo poiché le imprese che stanno al di là del muro stanno risentendo in maniera esagerata della lungaggine dei lavori. Ma allo stesso tempo il rimpallo di responsabilità tra il Comune di Cagliari e la Sovrintendenza (che dovrebbe occuparsi di salvaguardare i reperti) è davvero paradossale".

"Non solo” prosegue Marcello “i lavori infiniti per il rifacimento della seconda parte del Corso e i ritardi per i collaudi di legge impediscono agli operatori di poter fare le domande per le autorizzazioni per i tavoli all’esterno, penalizzandoli in modo esponenziale rispetto ai loro colleghi del primo pezzo del Corso”. E conclude: "Nonostante i ripetuti solleciti e le promesse dei vari assessori sulla pronta chiusura del 'cantiere Casa Romana' purtroppo ad oggi registriamo ancora una situazione insostenibile e che sta lentamente facendo morire imprese che fino a ieri erano in grado di dare posti di lavoro e far crescere una economia che navigava tra mille difficoltà. Vogliamo sapere dal Comune di Cagliari quali sono i tempi previsti per eliminare il tappo del Corso Vittorio e vogliamo sapere quanto ancora le attività saranno costrette a sopportare questi disagi in un momento difficilissimo come questo”.