Cagliari, investito mentre attraversa la strada a San Michele

Incidente stradale questa mattina nella via San Michele. Una Toyota Yaris guidata da un 50enne di Cagliari ha investito un uomo, 43 anni residente di Sestu, mentre attraversava la strada. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e traspotato con assegnato codice giallo all'ospedale Santissità Trinità. Sul posto la polizia punicipale per i rilievi di legge e per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dell'incidente.