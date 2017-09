Via Dei Donoratico e via Ciusa, giovedì stop acqua

Interruzione dell'erogazione idrica in Via Ciusa e Via Dei Donoratico a Cagliari. Dalle 8,30 alle 17 di giovedì 14 settembre, verrà interrotta l'erogazione idrica nella Via Ciusa e in Via Dei Donoratico a causa di alcuni lavori di collegamento dei nuovi tratti di condotta. I disservizi dovuti ad eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi nel tardo pomeriggio. E', comunque, garantita la presenza del personale Abbanoa in cantiere in modo che, a lavori conclusi, venga subito ripristinata la normale erogazione.