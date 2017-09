Sugli autobus Arst per le scuole sedili vandalizzati - FOTONOTIZIA

Oggi il primo giorno di scuola ma sui pullman dell'Arst i vandali non conoscono vacanze. L'azienda che gestisce gli autobus del trasporto pubblico regionale denuncia atti di vandalismo a bordo. Sulla pagina facebook ufficiale sono state postate le foto di alcuni sedili distrutti da passeggeri evidentemente molto poco educati. "Su alcune corse verso gli istituti scolastici - scrive l'Arst - sono iniziati gli atti vandalici. Non ci sono parole per descrivere certi comportamenti".