Via Roma pedonale? Trasformiamola così - FOTO/VIDEO

E' la proposta fatta da Sgaravatti, azienda sarda specializzata nella cura del verde, per il futuro di via Roma lato portici che in quest'ultimo mese è stata interessata da un esperimento di pedonalizzazione. Nel lungo periodo l'intenzione del Comune è quella di andare avanti con una chiusura alle auto definitiva. Ancora tuttavia non ci sono soluzioni sul come farlo. Eccone una, non si tratta di un progetto bensì di un'idea: "Un'ipotesi - fanno sapere dall'azienda -, per cercare di stimolare discussioni creative e non mere prese di posizione pro o contro".