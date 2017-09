Cagliari, riecco i mercatini: artigiani e hobbisti a Villanova, Castello e Stampace

CAGLIARI - Quattro piazze animate da mercatini a tema, da settembre a novembre. Al Bastione, in piazza del Carmine, piazza San Giacomo e in piazza Carlo Alberto spazio alle esposizioni. Il Comune, che a luglio aveva avviato una manifestazione d'interesse, pochi giorni fa ha accolto le richieste arrivate per quattro spazi.

A presentare il progetto per il mercatino al Bastione Saint Remy è stato Pierpaolo Manca del Comitato per la Salvaguardia di Castello. Il mercatino sarà dedicato ad artigianato, collezionismo, arti visive e hobbysti. Sarà aperto a settembre il venerdì e il sabato dalle 18 alla mezzanotte, le domeniche mattina di ottobre e novembre dalle 9 alle 14.

Novità anche per piazza del Carmine dove prenderà vita "mercanti in piazza" promosso dai venditori ambulanti dell'associazione Ulaas. A settembre, ottobre e novembre ogni martedì (dalle dieci del mattino a mezzanotte) e giovedì (dalle 10 alle 16). Ci saranno stand di antiquariato, giocattoli sardi, libri, modellismo, artigianato, bigiotteria, tessuti, coltelleria, prodotti naturali. Nella stessa piazza ogni domenica, dalle 7 alle 15, ci sarà spazio anche per l'associazione 'Antiquariando e collezionando Cagliari' con mobili, collezionismo, filatelia, sculture e quadri.

Passiamo a piazza San Giacomo. Qui l'associazione 'Stradarte' ha avuto l'ok per allestire quattordici banchetti per un mercatico dedicato all'artigianato. Potrà essere visitato da settembre a novembre il giovedì e il sabato (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20).

In piazza Carlo Alberto spazio all'Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus per un mercatino dedicato a hobbisti che esporranno lavori realizzati con materiali poveri e riciclati: a settembre (martedì e giovedì dalle 9 alle 15), a ottobre e novembre negli stessi orari il martedì e venerdì. Nessuna notizia, per ora, degli altri due spazi a disposizione in piazza Giovanni XXIII e via Regina Elena.