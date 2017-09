Oliena, sigilli a due piantagioni di marijuana

Due piantagioni di marijuana a Oliena. A scoprirle la polizia della questura di Nuoro durante un'operazione antidroga: si trovano in località Istei in prossimità del fiume Cedrino. La prima piantagione, composta da 88 piante alte circa 60 centimetri, è stata rinvenuta all’interno di una serra. La seconda invece, formata da 11 piante di circa due metri è stata rinvenuta in un terreno agricolo a trenta metri di distanza.