Si avventura in solitaria nel 'Selvaggio Blu', intrappolata su una roccia a strapiombo sul mare - FOTO

BAUNEI - Notte all'addiaccio per una escursionista russa che ieri si era avventurata in solitaria lungo il sentiero del 'Selvaggio Blu', a Baunei, percorso noto per la sua difficoltà. La donna ha smarrito la strada maestra e si è trovata letteralmente intrappolata su una parete rocciosa a picco sul mare in località Baccu Mudaloru, nella splendida costa ogliastrina. L'escursionista questa mattina è stata notata da alcune persone che navigavano su un gommone proprio davanti a lei. Immediato l'allarme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che è intervenuto sul posto assieme al personale della Capitaneria di porto. Grazie all’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, gli uomini del soccorso alpino si sono arrampicati lungo la scogliera, raggiungendo la turista visibilmente spossata e disidratata. La donna è stata rifocillata e calata su una motovedetta. Trasportata fino al porto di Cala Gonone è stata affidata al personale 118 della Croce Azzurra.