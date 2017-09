Cagliari, esce dal parcheggio e centra un'altra auto in via Sant'Alenixedda: ferita una donna

Incidente stradale questa sera nella via Sant'Alenixedda. Una lancia Y guidata da una cagliaritana di 66 anni, mentre usciva dal parcheggio di via S.Alenixedda e, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, attraversando la carreggiata fino ad urtare violentemente una Toyota Yaris parcheggiata. La donna Ŕ stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima TrinitÓ con assegnato un codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.