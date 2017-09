Tamponamento a Pirri, coinvolte due auto e una moto: centauro in ospedale

Incidente stradale questa mattina nella via Santa Maria Chiara nei pressi di via Calamattia, a Cagliari. Una Fiat Seicento guidata da una ragazza 27enne di Tertenia, per cause in fase di accertamento, Ŕ stata tamponata da due veicoli: una Polo condotta da un ragazzo 33enne cagliaritano e uno scooter Yamaha guidato da un ragazzo 29enne anch'egli cagliaritano. Dopo l'urto la moto Ŕ finita nella corsia opposta scontrandosi in modo lieve con una Opel Corsa. Il conducente della moto Ŕ stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato un codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Marino. Sul posto la polizia municipale.