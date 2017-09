La lepre sarda non si caccia, vittoria degli ambientalisti al Tar

Il provvedimento impugnato, secondo l'associazione ambientalista, prevede per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un "assurdo carniere" potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili.

"La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda -affermano - è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite "tendenti alla diminuzione" dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano". L'udienza per la discussione nel merito è stata fissata per il 20 dicembre 2017, quando le due giornate di caccia non potranno più esser svolte.