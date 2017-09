Poetto, dopo la torre spagnola nuovo colpo dei writer: imbrattati i bagni pubblici - FOTONOTIZIA

Ancora atti di vandalismo nel nuovo lungomare Poetto di Cagliari. La parete esterna di un bagno pubblico, alla sesta Fermata, è stata pasticciata con una firma, in gergo una 'tag', di un writer fatta con una bomboletta spray. L'arte però in questo caso non c'entra nulla. Si tratta del secondo caso nel giro di due settimane. Il 1° settembre a finire nel mirino dei vandali fu la torre spagnola. (Foto di Pierandrea Columbu tratta dal gruppo Facebook 'Parliamo di Cagliari')