Fioccano le contravvenzioni alle vetture parcheggiate in via Porcell. Il cambio della normativa - strisce da gialle a bianche, ma si tratta sempre di stalli per residenti - potrebbe creare "dubbi" tra le persone. La denuncia di Gianfranco Carboni, ex presidente della circoscrizione: "Poca chiarezza. Ben vengano i parcheggi per i residenti, ma il Comune dovrebbe intervenire".