Cielo nero, pioggia e fulmini. Autunno all'improvviso, estate al capolinea sulla Sardegna?

Da piogge leggere a temporali, metà settembre autunnale sull'Isola. Tantissimi lampi sul centrosud e nord della Regione. La terza domenica del mese tra cieli coperti e temperature in calo, incognita umidità.







CAGLIARI - L'autunno all'improvviso. Maltempo sull'Isola nel terzo weekend del mese di settembre. Cielo nero, fulmini e, tanto per cambiare, pioggia, anche forte. Sono decisamente forti i fenomeni elettrici su gran parte della regione, con i lampi che squarciano il cielo. Le previsioni per la giornata di domenica 17 vedono un cielo nuvoloso, con la possibilità di sporadici acquazzoni. Prima, un sabato sera all'insegna dell'instabilità.

E le previsioni del tempo per la settimana che va dal 18 al 24 non sono ancora precisissime. Possibile un rapido aumento delle temperature, ma non prima di martedì 19, poi la tendenza vede una ripresa totale - o quasi - dell'autunno. Il tempo del caldo africano e della siccità sembra essere, di pari passo con l'estate 2017, davvero al capolinea.