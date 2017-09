Cronaca

sabato, 16 settembre 2017

Asse Mediano scivoloso per la pioggia, 22enne in auto si schianta contro guard rail. Salvo per miracolo

Il ragazzo, alla guida di una Fiat, perde il controllo all'altezza di via dei Carroz. Seri danni alla vettura ma neanche un graffio, fortunatamente, per il guidatore. Rilievi della polizia Municipale.