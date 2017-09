Aggredisce la madre 80enne perchè si rifiuta di dargli soldi. Sanluri, 43enne in manette

Ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia da parte di un uomo, D.L., sempre per lo stesso motivo: richiesta di denaro. L'anziana mamma finisce all'ospedale, con ferite a polso e bacino. Ne avrÓ per oltre un mese. L'aggressore, arrestato dai carabinieri, avrÓ presto a che fare con il giudice.