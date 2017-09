Ultimi ruggiti dell'estate. Settimana con il sole, temperature in aumento nel weekend

CAGLIARI - L'estate è ancora "in vacanza" sull'Isola. Proprio nella settimana del cambio di stagione, infatti, sono previsti giorni di bel tempo, con le temperature in deciso rialzo e che vanno a posizionarsi su valori decisamente miti: minime tra 13 e 17 gradi, massime tra 24 e 28. Tutt'altro che medie autunnali, insomma. Analizzando le previsioni dei principali siti meteorologici, infatti, emerge che la Sardegna non è tra le regioni colpite da un'ondata di maltempo.

In mezza Italia ombrelli aperti, da Cagliari a Olbia, invece, la possibilità concreta di trascorrere almeno qualche ora godendo dello splendido mare settembrino. E, se non un bagno o un tuffo - con la temperatura dell'acqua comunque gradevole - almeno riuscire a ottenere una tintarella da sfoggiare anche nell'inizio, vero e proprio, dell'autunno. Che, tanto per cambiare, è in ritardo.