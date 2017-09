Passamontagna, pistole e piedi di porco in auto. Lanusei, coppia di scassinatori denunciata

LANUSEI (NU) - Fermati a Lanusei dagli agenti della polizia due "sfortunati scassinatori”. Nell’ambito dei servizi provinciali di prevenzione e repressione dei reati predatori, predisposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, nel decorso weekend, a Lanusei, in viale Europa personale delle volanti del commissaritao di Lanusei ha proceduto al controllo di due individui, l’ogliastrino P.M. e il V.L. di Galtellì, mentre percorrevano quella via cittadina a bordo della loro autovettura. Al momento del controllo gli occupanti hanno manifestato un comportamento nervoso e sospetto che ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo, anche in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei specifici precedenti di polizia a carico di entrambi i fermati.

La successiva perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire al suo interno: ad uno, celato sotto il maglione, un passamontagna con aperture oculari e all’altezza della bocca; sotto il tappetino del sedile lato guida, pronta all’uso, una pistola scacciacani marca Police con la canna modificata e con il caricatore inserito munito di sei cartucce calibro 6,35; dietro il sedile del conducente, diversi attrezzi per l’effrazione e lo scasso (un piede di porco, una pinza, quattro cacciaviti, due paia di guanti e due sacchi bianchi in nylon). Ancora: sotto il sedile lato passeggero, un coltello tipo pattadese, uno scalda collo di colore nero e un cappello e un paio di guanti. Entrambi sono stati denunciati e segnalati all'autorità giudiziaria.