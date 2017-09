Caldo e maestrale, nell'Isola è ancora rischio incendi. Allerta rinforzata per le prossime 24 ore

La settimana "extra" di bel tempo porta con sè anche l'allarme per possibili nuovi roghi. La Protezione Civile dirama un bollettino da "messa in guardia": ecco le zone a rischio fuoco.







CAGLIARI - Temperature in rialzo, sole e nuvole quasi assenti. In più, l'arrivo di forti raffiche di maestrale. Risultato: sull'Isola ritorna l'emergenza degli incendi. La Protezione Civile dirama un bollettino decisamente chiaro: l'allerta non è quella massima, ma la paura di avere di nuovo a che fare con roghi e ettari "green" in fumo è alta.

Ed eccolo il quadro aggiornato dagli uffici: prevalgono i colori verdi (nessun rischio) e giallo (medio), quest'ultimo spalmato tra zone intere e coste. Sull'estrema punta di nord est dell'Isola, infine, rischio arancione (alto).