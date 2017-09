"Amore" tossico, donna 40enne brucia la casa dell'ex compagna. Arrestata e rinchiusa a Bancali

SASSARI - Gli agenti della squadra mobile di Sassari hanno arrestato una quarantenne sassarese, in quanto ritenuta responsabile di aver fatto scoppiare l’incendio di un appartamento di via Napoli, lo scorso 7 agosto. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, vi sarebbero i dissapori sorti tra la persona offesa e la quarantenne a causa dell’interruzione di una relazione sentimentale, che durava da tre anni, tra l’indagata e la padrona di casa. Infatti, la conflittualità tra le due donne, acuitasi negli ultimi tempi aveva indotto la vittima ad allontanare dalla sua abitazione l’amica che non aveva restituito le chiavi dell’appartamento. Pertanto, dopo aver chiesto alla sua ex il favore di poter accedere nell’immobile, per prelevare i suoi effetti personali, vi si è recata in un momento in cui questa e la figlia erano assenti e, stranamente, proprio in quel frangente si sono sviluppate le fiamme all’interno dell’appartamento.

Gli investigatori hanno raccolto diversi elementi a carico dell’indagata, tra i quali di particolare rilievo sono i messaggi recanti minacce, anche di morte, che la donna ha inviato alla vittima nei momenti in cui l’incendio è divampato. Gli elementi raccolti hanno convinto il pubblico ministero a richiedere ed ottenere una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagata, ritenendo che la custodia in carcere, oltre ad essere proporzionata rispetto ai fatti verificatisi, sia l’unica idonea ad arginare la pericolosità dell’indagata e ad impedire la reiterazione del reato. Dopo le formalità di rito la donna è stata rinchiusa nel carcere di Bancali.